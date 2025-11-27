Cenare prima d' inverno | 3 motivi per cui fa bene
Con il buio che arriva prima il corpo rallenta: anticipare la cena di due ore può fare la differenza per glicemia e riposo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cenare prima d'inverno: 3 motivi per cui fa bene - Ci sono almeno tre buoni motivi per cenare prima d'inverno: ecco perché fa bene mangiare più presto di sera nel periodo invernale anche per la glicemia. Scrive msn.com
L’orario migliore per cenare in inverno - La sera, senza arrivare a digiunare, concedetevi una cena leggera e sana, evitando i cibi ultraprocessati che andrebbero sempre evitati. Lo riporta r101.it
A che ora è meglio cenare in inverno? La scienza spiega gli effetti sul metabolismo - A dimostrare l’importanza dell’orario della cena diversi studi italiani che associano il cenare presto a benefici metabolici e maggiore longevità ... Scrive today.it