Cede il cortile della scuola | area transennata
Paura per il cedimento di un'ampia porzione del cortile della scuola Primaria “Siani” di Aversa. L'area è stata transennata ma i genitori attendono interventi per evitare il peggio. Le prime avvisaglie della problematica già una decina di giorni fa. Le piogge degli ultimi giorni hanno acuito. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
Lattiero Caseario: “Rallenta il Parmigiano e cede il Grana padano” #confcooperativeparma #lattierocaseario #agromercati https://coprotiparma.it/lattiero-caseario-rallenta-il-parmigiano-e-cede-il-grana-padano/ - facebook.com Vai su Facebook
Gallipoli, bomba nel cortile di una scuola: intervento degli artificieri. L'ordigno fatto brillare in una cava - Un ordigno artigianale trovato nel cortile di una scuola: intervengono i carabinieri del Nucleo Artificieri Antisabotaggio. Da quotidianodipuglia.it