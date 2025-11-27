Cede il cortile della scuola | area transennata

Paura per il cedimento di un'ampia porzione del cortile della scuola Primaria “Siani” di Aversa. L'area è stata transennata ma i genitori attendono interventi per evitare il peggio. Le prime avvisaglie della problematica già una decina di giorni fa. Le piogge degli ultimi giorni hanno acuito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

