C’è vita nell’universo? Risponde l’astronomo del Papa
L’astronomo del Papa Guy Consolmagno, direttore della Specola Vaticana, racconta in una lunga intervista a SettimanaNews come la contemplazione dell’universo influenzi il suo modo di intendere la creazione, la spiritualità e il rapporto tra fede e conoscenza. Gesuita e scienziato, Consolmagno ripercorre la sua esperienza alla guida dell’osservatorio astronomico della Santa Sede, affrontando temi che spaziano dalla vita extraterrestre al ruolo della Chiesa nel mondo scientifico contemporaneo. Fede e scienza, due strade che portano alla verità. Per Consolmagno non esiste alcuna contraddizione tra i due piani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Sono una persona serena. Quest'estate sono stata male e ho pensato che non ne sarei uscita. Poi mi hanno curato e ho visto la vita bellissima". Ornella nell'intervista inedita a Cazzullo #unagiornataparticolare Vai su X
? Cascina, perde la vita nell’auto finita nel fosso: chi è la vittima - facebook.com Vai su Facebook