L’astronomo del Papa Guy Consolmagno, direttore della Specola Vaticana, racconta in una lunga intervista a SettimanaNews come la contemplazione dell’universo influenzi il suo modo di intendere la creazione, la spiritualità e il rapporto tra fede e conoscenza. Gesuita e scienziato, Consolmagno ripercorre la sua esperienza alla guida dell’osservatorio astronomico della Santa Sede, affrontando temi che spaziano dalla vita extraterrestre al ruolo della Chiesa nel mondo scientifico contemporaneo. Fede e scienza, due strade che portano alla verità. Per Consolmagno non esiste alcuna contraddizione tra i due piani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - C’è vita nell’universo? Risponde l’astronomo del Papa