C’è una notizia importante Liliana Resinovich spunta solo ora il nuovo testimone | cosa ha confessato

Sono trascorsi quasi quattro anni dalla morte di Liliana Resinovich, ma la vicenda continua a generare testimonianze, rivelazioni tardive e reazioni contrastanti. L'ultimo capitolo si è consumato durante la puntata di "Dentro la notizia", su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi, dove è emersa la dichiarazione dell'ex titolare di una pizzeria. L'uomo sostiene che Liliana si sarebbe presentata da lui, ai tempi del Covid, chiedendogli qualcosa di rilevante. Una ricostruzione inattesa, che aggiunge nuove ombre su un caso già segnato da ipotesi spesso controverse. Secondo quanto raccontato, il testimone si è presentato sabato scorso a casa del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, registrato mentre esponeva la propria versione.