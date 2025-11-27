Alle prime luci del mattino la città è ancora un mosaico di ombre, popolato solo da chi, per abitudine o necessità, esce prima che il traffico e il rumore trasformino le strade. L’aria pungente e la quiete sospesa del giorno che sta per nascere creano un’atmosfera quasi in bilico, in cui ogni dettaglio sembra amplificato: il passo di un corridore, il motore lontano di un’auto, il fruscio degli alberi mossi dal vento. È in questa cornice di apparente normalità che il destino può cambiare direzione all’improvviso, infrangendo quella fragile calma che precede il risveglio collettivo. Leggi anche: Incidente stradale, morto un ragazzo di 26 anni Per molti il mattino è un nuovo inizio, un’occasione per riprendere il ritmo quotidiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un ragazzo morto nel parco”. L’allarme di un passante stamattina: orrore in Italia