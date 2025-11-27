C’è un ragazzo morto nel parco L’allarme di un passante all’alba

Caffeinamagazine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si sveglia piano, avvolta da quella calma surreale che precede il grande fermento della città. Ogni mattina, prima che tutto abbia inizio, c’è chi si ritaglia un piccolo spazio nel silenzio: una corsa tra gli alberi, il primo caffè, un pensiero rivolto al giorno che verrà. Ma a volte, proprio quando sembra che nulla possa turbare la routine, accade qualcosa che sconvolge ogni certezza. Questa mattina, il destino ha scelto di fermarsi proprio in uno dei luoghi più amati dai milanesi: un passante, nel suo consueto giro tra i viali alberati, si è trovato davanti a un’immagine che nessuno vorrebbe mai vedere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

c8217232 ragazzo morto parco"C'è un ragazzo morto nel parco". L'allarme di un passante: carabinieri e soccorsi sul posto - Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto all'interno del parco Forlanini di Milano, estrema periferia est della città. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Ragazzo Morto Parco