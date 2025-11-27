C’è un borgo in Italia dove il passato vive ancora e il cemento non è mai arrivato | incantevole a dicembre

Incanta con le sue case gialle, atmosfere rurali intatte e paesaggi autentici: un esempio di turismo sostenibile e tradizione italiana Un borgo che rappresenta un vero e proprio gioiello dell’architettura italiana, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove l’edilizia moderna non ha mai avuto spazio. Un borgo dove il tempo sembra essersi fermato – (lopinionista.it) Vanta un primato unico: è l’unico borgo rurale ad essere inserito nell’associazione I Borghi più belli d’Italia. Il borgo cromatico che incanta i visitatori. A 89 metri sul livello del mare e con poco più di 270 abitanti, Gradella si distingue per la sua straordinaria armonia architettonica e cromatica, che la rende un luogo quasi fiabesco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

