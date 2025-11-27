C’è sciopero all' asilo entrano solo i primi 50 bambini che arrivano Scoppia la polemica
Prato, 27 novembre 2025 – A causa dello sciopero generale di venerdì 28 novembre la scuola dell'infanzia comunale di Galciana potrà accogliere solo 50 bambini (sette dei quali del pre-scuola). Quali? I primi che arriveranno domattina, in ordine cronologico. E il criterio adottato per garantire parzialmente il servizio educativo ha fatto a quanto pare storcere il naso ad alcuni genitori, i quali hanno ritenuto il parametro in questione eccessivamente arbitrario. La protesta dei genitori. “Abbiamo ricevuto comunicazione che il prossimo 28 novembre verranno accolti solo i primi 50 bambini che si presenteranno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
