C' è Polonara a bordo campo per l' Italia a Tortona Brividi e ovazione per lui

27 nov 2025

L’ala azzurra in tribuna per Italia-Islanda come capitano non giocatore dopo le settimane di ripresa dal coma dopo il trapianto di midollo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

