C’è il suo Dna sotto le unghie di Chiara Poggi Garlasco l’ultimo esame
La nuova svolta nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi arriva da una mail di posta elettronica certificata firmata dalla perita nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani. Nel messaggio, corredato da grafici, tabelle e percentuali, la specialista afferma che il Dna rinvenuto sotto le unghie della giovane uccisa a Garlasco “è compatibile” con una persona specifica, aggiungendo che, per quanto riguarda la linea maschile ereditaria, la percentuale di corrispondenza sarebbe “elevatissima”. Sono conclusioni che richiamano da vicino quelle già formulate dal consulente della procura Carlo Previderé, ma questa volta supportate da una tecnica, la biostatistica, che ha permesso di leggere un materiale genetico che per anni era stato considerato degradato e quindi inutilizzabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
