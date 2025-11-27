CdS – Futuro Dybala? Le strategie sono chiare…

2025-11-27 20:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: A poco più di un mese dal mercato di gennaio, è già tempo di pensare alle prossime mosse della Roma per Ricky Massara, direttore sportivo del club giallorosso. In una settimana molto importante per la squadra di Gasperini, tra Serie A ed Europa League, si moltiplicano le voci in vista della sessione di riparazione, con un occhio particolare al futuro di Paulo Dybala, oggi schierato dal 1?. Roma, Massara: “Dybala? Le strategie sono chiare”. Così Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara di Roma-Midtjylland: “I l Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare solo su uno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Futuro Dybala? Le strategie sono chiare…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Dybala, rinnovo in sospeso: ecco quando si deciderà sul futuro della Joya - facebook.com Vai su Facebook

#Dybala, futuro in bilico: la #Roma rinvia a primavera la decisione sul rinnovo #ASRoma #Calciomercato pagineromaniste.com/dybala-futuro-… pagineromaniste.com/dybala-futuro-… Vai su X

Ghisolfi sul futuro di Dybala: "Importante per la Roma, per il momento..." - Parma è intervenuto in diretta su Dazn il direttore sportivo del club giallorosso, Florent Ghisolfi: “Dobbiamo lavorare per il futuro. Come scrive corrieredellosport.it

Dybala sul futuro alla Roma: "Se resto?". La risposta sorprende tutti - La Roma vince contro il Torino ma non basta per centrare una qualificazione in Champions League che sarebbe stata storica. Segnala corrieredellosport.it

Dybala, il futuro è scritto: lo rivela Oriana Sabatini, "Ma non voglio problemi" - Il futuro di Paulo Dybala tiene sempre banco in casa Roma, l'argentino non sta avendo continuità in questa stagione e la sua gestione ad intermittenza alimena sempre i rumors di mercato. Lo riporta tuttosport.com