Cavi sottomarini e navi spia la Nato accende il faro sulle acque dell’Irlanda
L’Irlanda è il “buco” della sicurezza del Nord Atlantico? La Nato sta accendendo un faro sull’Isola Verde e sulla posizione internazionale di Dublino, ispirata a un profondo e radicato neutralismo, in quanto ritiene che il varco della mancata adesione del Paese all’Alleanza Atlantica possa aprire la strada a intrusioni russe tramite lo spionaggio navale e a minacce sostanziali ai cavi sottomarini che trasmettono i flussi dati dall’America all’Europa. L’Irlanda è il ventre molle dell’Occidente?. Il Financial Times ha commentato severamente la posizione di Dublino, ricordando che “l’Irlanda è un osservatore passivo della propria sicurezza marittima. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Anthony Fennell, giornalista irlandese, è sulle tracce di una storia sepolta in fondo al mare: i cavi sottomarini che trasportano le informazioni mondiali – parole, immagini, transazioni, meme, voci, virus che viaggiano veloci attraverso minuscoli tubi in fibra ottica - facebook.com Vai su Facebook
Mosca, attraverso una società cipriota, da un ventennio acquista cavi sottomarini, sensori e robot europei e statunitensi per costruire la sua cortina difensiva Harmonie Vai su X
Nave spia russa al limite delle acque britanniche: "Laser contro aerei inglesi" - La Yantar sarebbe progettata per raccogliere informazioni e mappare i cavi sottomarini che trasportano traffico internet, dati finanziari e comunicazioni. Lo riporta today.it
Portogallo monitora nave spia russa Yantar: crescono le tensioni per le infrastrutture sottomarine - Negli ultimi anni, la Marina portoghese ha monitorato il passaggio nelle acque nazionali di oltre 143 navi russe, tra cui una nave spia appartenente a un'organizzazione segreta del ministero della ... Come scrive it.euronews.com
Prove di guerra: la Royal Navy segue nave spia russa vicino alle acque britanniche. “Azione molto pericolosa di Mosca” - "Si tratta di un'imbarcazione progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini". Riporta msn.com