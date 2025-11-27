L’Irlanda è il “buco” della sicurezza del Nord Atlantico? La Nato sta accendendo un faro sull’Isola Verde e sulla posizione internazionale di Dublino, ispirata a un profondo e radicato neutralismo, in quanto ritiene che il varco della mancata adesione del Paese all’Alleanza Atlantica possa aprire la strada a intrusioni russe tramite lo spionaggio navale e a minacce sostanziali ai cavi sottomarini che trasmettono i flussi dati dall’America all’Europa. L’Irlanda è il ventre molle dell’Occidente?. Il Financial Times ha commentato severamente la posizione di Dublino, ricordando che “l’Irlanda è un osservatore passivo della propria sicurezza marittima. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cavi sottomarini e navi spia, la Nato accende il faro sulle acque dell’Irlanda