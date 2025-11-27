Cava | al via la procedura di accesso ai Servizi Residenziali e Semiresidenziali di Palazzo Sparano ex Casa Apicella

Al via, l'attività operativa di "Palazzo Sparano ex Casa Apicella", destinato ad ospitare la Comunità Alloggio “Casa Ruth” e il Centro Polifunzionale “Albero della Vita”. Dopo la firma della convenzione del 25 settembre scorso, tra il Comune di Cava de' Tirreni e la Fondazione Casamica, per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

