Sarebbe lui il trafficante che alimenta i pusher del centro storico della città. Alcuni dei quali coinvolti nella rissa in piazza Saffi il 9 novembre scorso, scatenando il terrore tra i passanti della domenica sera. Caos tra fronti opposti di immigrati (egiziani contro tunisini) scatenato proprio – stando alle risultanze degli inquirenti – per il dominio dello spaccio in città. I carabinieri l’avevano messo nel radar da mesi. Sapevano che aveva a che fare un bel po’ col mondo della droga – ha diverse pendenze per spaccio – ed erano certi che spessissimo faceva la spola con Ravenna, che per gli inquirenti è la piazza di rifornimento della roba che finisce a Forlì, per essere poi spacciata in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Catturato trafficante. Portava droga in centro