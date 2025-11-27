Caterham Academy 2026 con Caffeine&Machine
Nuova collaborazione per la Academy dedicata ai piloti esordienti: il campionato 2026 prenderà il nome Caffeine&Machine Caterham Academy. Debutta la nuova vettura con motore HR13 da 163 CV. Caterham ha annunciato che Caffeine&Machine sarà il Title Partner della Caterham Academy 2026. Il campionato, dedicato ai piloti esordienti, prenderà quindi il nome di Caffeine&Machine Caterham Academy. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Approfondisci con queste news
Caterham gets more HORSEpower – literally! - litre Will debut in 2026 Academy car Did you ever think you’d see the day when a Caterham is powered by an engine shared with a Mercedes- Come scrive msn.com