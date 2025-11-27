Catena di Sant’Antonio per l’Italia | infortunio anche per Roland Fischnaller! Infermeria ormai stracolma

A poco più di due mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si fa sempre più frequentata l’infermeria in casa Italia. Gli atleti che stanno facendo i conti con problemi fisici sono ormai svariati: Federica Brignone, Marta Bassino, Marta Rossetti, Flora Tabanelli, Dominik Paris, giusto per citare quelli più noti. Nelle ultime ore si aggiunge alla lista degli infortuni un veterano di lungo corso: Roland Fischnaller, il Campione del Mondo di gigante parallelo. Lo snowboarder 45enne ha rimediato una distorsione alla caviglia destra dopo una caduta in cui è incappato durante l’allenamento a Lech. 🔗 Leggi su Oasport.it

