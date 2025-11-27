Catania Zona Faro | arrestati due giovani sorpresi a smontare un’auto
Intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, durante un servizio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto un 18enne e un 23enne catanesi, accusati di furto aggravato in concorso. L'operazione rientra nei controlli rafforzati contro i furti d'auto e di componenti veicolari, fenomeni che colpiscono frequentemente la cittadinanza. La scoperta lungo via Plaja. Nel pomeriggio, una pattuglia in transito lungo via Plaja ha notato, vicino a una struttura ricettiva, due auto identiche per modello e colore, parcheggiate sul lato sinistro della carreggiata.
