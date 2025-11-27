Catania l' ex violento cerca di sfondare la porta e minaccia di impiccare il cagnolino della donna
Catania, uomo arrestato per atti persecutori: minacce e vessazioni contro l'ex compagna. La Polizia interviene dopo l'ennesima aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
