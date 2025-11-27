Catania incidente sull' autostrada A18 | l' automobilista dà false generalità beccato con 200 grammi di droga

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Catania dopo un incidente: guidava senza patente e trasportava 200 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, incidente sull'autostrada A18: l'automobilista dà false generalità, beccato con 200 grammi di droga

Dramma sull’A18 Messina-Catania: incidente nei pressi dello svincolo di Roccalumera, un morto ed un ferito - Un pauroso incidente stradale è avvenuto in serata, lungo l’autostrada Messina – Catania, nei pressi dello svincolo di Roccalumera. Secondo strettoweb.com

