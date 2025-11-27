Catania arrestato 50enne per persecuzioni all’ex compagna | tentava di sfondare la porta di casa

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme della vittima e l’intervento immediato della Polizia. Un uomo di 50 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver terrorizzato l’ex fidanzata con una lunga serie di minacce, controlli ossessivi e comportamenti persecutori. La donna, in forte stato di agitazione, ha contattato la Sala Operativa della Questura dichiarando di temere per la propria vita: l’ex compagno stava cercando di sfondare la porta della sua abitazione per introdursi all’interno e verificare che non ci fosse nessun altro con lei. Una relazione trasformata in isolamento e controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

