Castiglione del Lago la grande novità delle Feste si chiama Arena Gal

Si chiana “Arena Gal” ed è la grande novità del Natale 2025 a Castiglione del Lago (PG) nella cornice della manifestazione “Luci sul Trasimeno”. Per il periodo dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, infatti, il Gal Trasimeno-Orvietano ha programmato l’allestimento di uno spazio dedicato alla promozione e all’animazione del territorio del Trasimeno sul belvedere superiore che si affaccia sul quarto bacino più grande d’Italia. Previste una serie di iniziative dedicate ai bambini, agli adulti, ai residenti e ai turisti, tutte gratuite, che agevoleranno la conoscenza dell’area lacustre e dei suoi otto borghi con tutte le principali caratteristiche: dall’enogastronomia alle tradizioni locali, dai luoghi culturali a quelli naturalistici, dalla storia più remota a quella più recente, dal patrimonio culturale a quello paesaggistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglione del Lago, la grande novità delle Feste si chiama “Arena Gal”

