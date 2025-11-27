Castenedolo | Mattoncini a Castenedolo
Sabato 29 e domenica 30 novembre, presso la Palestra Comunale di Viale della Rimembranza, tornano i mattoncini più amati da collezionisti e appassionati di tutte le età. Ancora una volta, per tutto il fine settimana saranno esposte le tante e belle opere di provetti costruttori.
Castenedolo, Stanadyne: l'azienda riapre con una nuova proprietà - Si è risolta positivamente la vertenza che riguarda lo stabilimento bresciano, un anno fa a rischio chiusura e che, da gennaio, passa alla nuova società controllata al 51% dalla holding MRM.
Stanadyne rinasce, a Castenedolo il polo Hatz dei sistemi d'iniezione - Sarà un Natale di festa e serenità per i lavoratori del sito produttivo alle porte della città: il gruppo tedesco trasferirà da Montichiari le attività della New Diesel
Incendio a Castenedolo, fiamme in un centro accoglienza: in quattro si calano dalla finestra - Castenedolo (Brescia), 4 aprile 2025 – Incendio, questa mattina poco dopo le 8.