Sabato 29 e domenica 30 novembre, presso la Palestra Comunale di Viale della Rimembranza, tornano i mattoncini più amati da collezionisti e appassionati di tutte le età. Ancora una volta, per tutto il fine settimana saranno esposte le tante e belle opere di provetti costruttori. Non mancheranno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Castenedolo: Mattoncini a Castenedolo