Castellanos è tornato | recupero completato e convocazione certa per Milan–Lazio

Serieagoal.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentin Castellanos torna finalmente in lista dopo essersi lasciato alle spalle la lesione al retto femorale che lo aveva frenato a metà ottobre, durante una seduta a Formello nel pieno della sosta per le nazionali. L’attaccante argentino, fermato da un problema muscolare non banale, ha completato il percorso di recupero nei tempi previsti e mercoledì è rientrato in gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. Un passaggio chiave in vista del prossimo appuntamento: il delicato Milan-Lazio, anticipo della tredicesima giornata di Serie A, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro. Come sta Castellanos e perché la sua presenza è importante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

