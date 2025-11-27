Castellammare tentano estorsione e gettano in mare un perito assicurativo | due arresti

Hanno minacciato un perito assicurativo per costringerlo a redigere la relazione relativa a un sinistro tra barche che gli consentisse di incassare un indennizzo maggiorato: sono ritenute. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

