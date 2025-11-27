Castellammare perito assicurativo minacciato e gettato in mare | arrestati due uomini vicini al clan

Due uomini ritenuti vicini al gruppo malavitoso Vitale, legato al clan D'Alessandro, sono stati arrestati dai Carabinieri di Castellammare di Stabia con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le misure cautelari in carcere, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguardano Enzo Guarino (42 anni) e Francesco Gargiulo (47 .

