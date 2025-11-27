Castellammare di Stabia perito assicurativo intimidito e gettato in mare | 2 fermi

Due arresti a Castellammare di Stabia per un'aggressione a un perito assicurativo impegnato in una perizia tra barche. La DDA contesta la tentata estorsione con aggravante mafiosa e ipotizza legami con il clan D'Alessandro. Un episodio di intimidazione ai danni di un consulente assicurativo, attivo nel settore nautico, ha portato all'arresto di due uomini a .

