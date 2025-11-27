Castellacci | Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in Inghilterra per curare una pubalgia
Nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, ai microfoni di Radio Napoli Centrale è intervenuto il professor Enrico Castellacci, noto medico sportivo ex medico della Nazionale. Il professore ha commentato il caso Gilmour. Le parole di Castellacci. «Mi fa un po’ sorridere che Gilmour debba recarsi in Inghilterra per curare una pubalgia. In Italia abbiamo professionisti di altissimo livello che possono trattare questo tipo di problema in maniera eccellente. Questo tipo di infortunio può avere diverse cause e, in genere, riguarda l’infiammazione dei tendini degli adduttori che si inseriscono sull’osso pubico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
