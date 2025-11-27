Castel Bolognese dal 1 dicembre apre il nuovo centro di aggregazione giovanile

Dal 1° dicembre sarà attivo a Castel Bolognese il Centro di Aggregazione Giovanile, uno spazio pensato per offrire alle ragazze e ai ragazzi dai 10 ai 17 anni un luogo sicuro e stimolante dove trascorrere il pomeriggio insieme a coetanei ed educatori qualificati. L’obiettivo del centro è favorire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Castel Bolognese, dal 1 dicembre apre il nuovo centro di aggregazione giovanile

