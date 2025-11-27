Cassera Casa con RiScatto i tessuti in esubero diventano storie di rinascita
Riciclare, ridurre gli sprechi e dare nuova vita. Ma anche offrire una possibilità di emancipazione. È questa l’anima di “RiScatto”, collezione upcycled ideata da Cassera Casa e realizzata artigianalmente con la tecnica patchwork in collaborazione con Ricucendo Tex Lab, il laboratorio di confezione tessile nato all’interno del carcere Don Fausto Resmini di Bergamo. Il progetto mette al centro sostenibilità e responsabilità sociale, creando bellezza e unicità, dando nuova vita a ritagli di tessuto destinati allo scarto e trasformandoli in set lenzuola, copripiumini, cuscini arredo, tovagliette per la tavola e teli multiuso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
