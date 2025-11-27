Cassa edile della provincia di Bari gratifica natalizia 2025 | erogati oltre 15,6 milioni di euro a favore di 14.482 lavoratori
La Cassa Edile della Provincia di Bari ha provveduto, in data odierna, alla prima erogazione della gratifica natalizia relativa agli accantonamenti maturati nel semestre aprile – settembre 2025, per un importo complessivo pari a € 15.648.886, a beneficio di 14.482 lavoratori iscritti. Il dato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un territorio che cresce in sicurezza ha fondamenta solide. La Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo continua il suo impegno quotidiano a fianco di imprese e lavoratori, garantendo servizi, tutela e formazione. www.cassaedile.ap.it #CassaEdile #Lavoratori #F - facebook.com Vai su Facebook
Cassa Edile #Brindisi – Supporto Malattia Un importante sostegno ai lavoratori per tutela e sicurezza economica #FilcaCislTarantoBrindisi #edilizia Vai su X
Cassa edile della provincia di Bari, gratifica natalizia 2025: erogati oltre 15,6 milioni di euro a favore di 14.482 lavoratori - La Cassa Edile della Provincia di Bari ha provveduto, in data odierna, alla prima erogazione della gratifica natalizia relativa agli accantonamenti maturati nel semestre aprile – settembre 2025, per u ... Lo riporta baritoday.it
Cassa Edile provincia di Bari, vento in poppa ed erogazione record - Erogazione record per la Cassa Edile della provincia di Bari: circa 15 milioni di euro ai 14mila lavoratori come trattamento economico per le ferie. Segnala affaritaliani.it
Cassa Edile Bari, Roberto Lorusso subentra a Nicola Bonerba - Cambio alla presidenza della Cassa Edile di Bari: l’ingegnere barese Roberto Lorusso subentra a Nicola Bonerba. Da affaritaliani.it