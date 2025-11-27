Cassa edile della provincia di Bari gratifica natalizia 2025 | erogati oltre 15,6 milioni di euro a favore di 14.482 lavoratori

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassa Edile della Provincia di Bari ha provveduto, in data odierna, alla prima erogazione della gratifica natalizia relativa agli accantonamenti maturati nel semestre aprile – settembre 2025, per un importo complessivo pari a € 15.648.886, a beneficio di 14.482 lavoratori iscritti. Il dato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

cassa edile della provincia di bari gratifica natalizia 2025 erogati oltre 156 milioni di euro a favore di 14482 lavoratori

© Baritoday.it - Cassa edile della provincia di Bari, gratifica natalizia 2025: erogati oltre 15,6 milioni di euro a favore di 14.482 lavoratori

News recenti che potrebbero piacerti

cassa edile provincia bariCassa edile della provincia di Bari, gratifica natalizia 2025: erogati oltre 15,6 milioni di euro a favore di 14.482 lavoratori - La Cassa Edile della Provincia di Bari ha provveduto, in data odierna, alla prima erogazione della gratifica natalizia relativa agli accantonamenti maturati nel semestre aprile – settembre 2025, per u ... Lo riporta baritoday.it

Cassa Edile provincia di Bari, vento in poppa ed erogazione record - Erogazione record per la Cassa Edile della provincia di Bari: circa 15 milioni di euro ai 14mila lavoratori come trattamento economico per le ferie. Segnala affaritaliani.it

Cassa Edile Bari, Roberto Lorusso subentra a Nicola Bonerba - Cambio alla presidenza della Cassa Edile di Bari: l’ingegnere barese Roberto Lorusso subentra a Nicola Bonerba. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Cassa Edile Provincia Bari