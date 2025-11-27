Caso Poggi la nuova nuova certezza sul Dna sotto le unghie | cosa c’entra Andrea Sempio
Il caso di Chiara Poggi si ritrova di nuovo al centro di una svolta potenzialmente decisiva, una di quelle che riportano indietro di anni e costringono a rimettere in fila ciò che sembrava sedimentato. La perizia firmata dalla biologa forense Denise Albani, nominata dal Tribunale di Pavia, indica infatti che il Dna trovato sotto le unghie della giovane uccisa a Garlasco è «compatibile» con Andrea Sempio, e che la corrispondenza dell’aplotipo Y con la linea maschile della sua famiglia è «elevatissima». Un risultato che ribalta un elemento considerato marginale nelle prime analisi e che oggi torna ad avere un peso diverso, soprattutto perché ottenuto con tecniche non disponibili nel 2014. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Caso Garlasco, l’ipotesi della Procura: l’omicidio di Chiara Poggi compiuto in 2 fasi - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco: impronte ignote e un servizio bloccato gettano zone d’ombra sul caso di Chiara Poggi - DNA senza nome, uno scoop mai mandato in onda e la perizia sull'impronta 33: si accumulano i dubbi sull'omicidio di Chiara Poggi. Si legge su panorama.it
Garlasco, cambia tutto: la nuova perizia Bpa riapre il caso. E spunta un’impronta misteriosa - Garlasco, la nuova perizia Bpa ribalta la dinamica: la scala sarebbe il luogo dell’aggressione. Riporta panorama.it
Garlasco, le nove telefonate cancellate dalla memoria del telefono di casa Poggi: nuova clamorosa svolta - Il giallo di Garlasco continua e per la prima volta viene svelato un fatto assolutamente inedito sull'inchiesta, rompono il silenzio i periti informatici che hanno effettuato i rilevamenti sul compute ... Scrive affaritaliani.it