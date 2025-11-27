Il caso di Chiara Poggi si ritrova di nuovo al centro di una svolta potenzialmente decisiva, una di quelle che riportano indietro di anni e costringono a rimettere in fila ciò che sembrava sedimentato. La perizia firmata dalla biologa forense Denise Albani, nominata dal Tribunale di Pavia, indica infatti che il Dna trovato sotto le unghie della giovane uccisa a Garlasco è «compatibile» con Andrea Sempio, e che la corrispondenza dell’aplotipo Y con la linea maschile della sua famiglia è «elevatissima». Un risultato che ribalta un elemento considerato marginale nelle prime analisi e che oggi torna ad avere un peso diverso, soprattutto perché ottenuto con tecniche non disponibili nel 2014. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Poggi, la nuova nuova certezza sul Dna sotto le unghie: cosa c’entra Andrea Sempio