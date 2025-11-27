La testimonianza della figlia di Barbara Vacchiano in aula. L’aula della Corte d’Assise di Salerno si ferma quando la voce di Anna Maria Vacchiano attraversa il silenzio dietro il paravento che la separa dalla madre. « Sono sua figlia. E ho il diritto di chiamarla assassina », dichiara. È il passaggio più duro della sua deposizione nel processo per la morte di Marzia Capezzuti, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 marzo 2022. Alla sbarra ci sono Barbara Vacchiano e Damiano Noschese; un figlio minorenne della coppia è già stato condannato in un procedimento separato. Secondo il giudice che firmò l’ordinanza di custodia cautelare, Anna Maria è l’unica della famiglia ad aver conservato «un residuo d’umanità». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Marzia Capezzuti, la deposizione choc della figlia dell’imputata: ‘Ho il diritto di chiamarla assassina’