Caso Garlasco la perita del tribunale | Dna sulle unghie di Poggi compatibile con quello dei Sempio
Un Dna “compatibile” con la linea maschile della famiglia Sempio, ma si tratta di un “aplotipo parziale misto, degradato e di bassa intensità” il cui risultato “non è consolidato”. Sono queste le conclusioni, non scritte, a cui – da quanto risulta all’ Adnkronos – arriva la perita Denise Albani incaricata dal Tribunale di indicare se sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, c’è la traccia genetica di Andrea Sempio, indagato per l’ omicidio in concorso della ventiseienne. Alle parti, in una mail di posta certificata, ha fornito – come anticipato da alcuni giornali – la spiegazione di come ha proceduto all’ analisi biostatistica e ha fornito tabelle su quella che potrebbe essere la percentuale statistica rispetto alla banca dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sul caso #Garlasco evito di espormi, dopo aver fatto notare qui una piccola cosa, non volendo sono finito immediatamente sui giornaletti. Come se da cittadino italiano non avessi diritto di parola. Ma aspetto -come tanti- che si faccia chiarezza sulle tante zone Vai su X
Rispoli interviene sul caso Garlasco e sul conflitto con Venditti: «Indagini fisiologiche, nessuno scontro». Focus sulla possibile revisione della condanna Stasi. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Secondo affaritaliani.it
Garlasco, le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Andrea Sempio - Secondo la perita del Tribunale di Pavia, Denise Albani, le tracce sulle unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il dna del nuovo indagato. Si legge su vanityfair.it
Garlasco, «le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio»: la conferma che può riscrivere la storia del delitto - La conferma più importante che dopo 18 anni può riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi è arrivata con una mail di posta elettronica certificata. Secondo msn.com