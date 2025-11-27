Caso dei bimbi nel bosco l’avvocato si ritira Tensione massima alla vigilia del ricorso
Palmoli. Quando un difensore alza bandiera bianca non è mai un fatto neutro. La rinuncia al mandato dell’ avvocato Giovanni Angelucci, comunicata il 26 novembre 2025 e motivata con «troppe ingerenze esterne» e la perdita della fiducia necessaria tra cliente e legale, è l’ultimo, rumoroso capitolo di una vicenda che già somiglia a un romanzo giudiziario col sottofondo della piazza digitale. La cronaca, in breve: i coniugi Nathan Trevallion (britannico) e Catherine Birmingham (australiana) si sono stabiliti in un casolare nei boschi di Palmoli dal 2021 insieme ai loro tre figli. Le condizioni dell’abitazione e le scelte pedagogico-abitative, dall’assenza di acqua corrente e riscaldamento fino a una toilette compost, hanno acceso un confronto con i servizi sociali che si è concluso, lo scorso 20 novembre, con l’allontanamento dei minori e il loro collocamento in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Panorama.it
