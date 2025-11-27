Caserta | trovato morto giovane scomparso domenica a Barcellona
Caserta, 27 nov. - (Adnkronos) - E' stato trovato morto un giovane originario della provincia di Caserta, scomparso da domenica a Barcellona. Si chiamava Rocco Amato ed era originario di Francolise. Familiari e amici non avevano più due notizie da quattro giorni e avevano lanciato l'allarme anche attraverso i social. Sul suo decesso sono in corso accertamenti da parte delle autorità spagnole. 🔗 Leggi su Iltempo.it
