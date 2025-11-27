Caserta consiglio provinciale | approvate variazioni di bilancio per oltre 40 milioni

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Consiglio Provinciale, che ha deliberato su misure finanziarie, infrastrutturali e culturali di primaria importanza per il territorio. In apertura di seduta, il presidente Anacleto Colombiano ha rivolto le proprie congratulazioni al consigliere provinciale Giovanni Iovino per la sua elezione a consigliere regionale. A tal proposito, il consigliere Cesario Villano ha comunicato all’assise la variazione della denominazione del Gruppo Consiliare da “Azione Caserta” a “Avanti in Azione”. Nel corso della seduta il Consiglio ha approvato provvedimenti finanziari cruciali per l’equilibrio di bilancio e la pianificazione degli investimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

caserta consiglio provinciale approvate variazioni di bilancio per oltre 40 milioni

© Anteprima24.it - Caserta, consiglio provinciale: approvate variazioni di bilancio per oltre 40 milioni

News recenti che potrebbero piacerti

caserta consiglio provinciale approvateCaserta senza donne in consiglio regionale: «Vittime di pregiudizi» - Un risultato che pesa come un macigno su un territorio che, nella scorsa legislatura, poteva contare ... Da ilmattino.it

Consiglio provinciale di Trento approva la manovra di bilancio - Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato questa mattina i ddl 45, 46 e 47 che assieme formano la finanziaria. Riporta ansa.it

caserta consiglio provinciale approvateA Caserta lista Fico vince e si "candida" per le Comunali - gli otto eletti della circoscrizione, tra cui nessuna donna, sono tutti della provincia - Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caserta Consiglio Provinciale Approvate