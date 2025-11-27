Caserta consiglio provinciale | approvate variazioni di bilancio per oltre 40 milioni
Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Consiglio Provinciale, che ha deliberato su misure finanziarie, infrastrutturali e culturali di primaria importanza per il territorio. In apertura di seduta, il presidente Anacleto Colombiano ha rivolto le proprie congratulazioni al consigliere provinciale Giovanni Iovino per la sua elezione a consigliere regionale. A tal proposito, il consigliere Cesario Villano ha comunicato all’assise la variazione della denominazione del Gruppo Consiliare da “Azione Caserta” a “Avanti in Azione”. Nel corso della seduta il Consiglio ha approvato provvedimenti finanziari cruciali per l’equilibrio di bilancio e la pianificazione degli investimenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il sindaco, Aurelio Lo Fazio e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Federici, hanno ricevuto padre Massimiliano Noviello, frate cappuccino di Caserta, postulatore delle cause dei santi, il quale sta seguendo la ricerca storica sulla vita dei beati coniugi - facebook.com Vai su Facebook
Caserta senza donne in consiglio regionale: «Vittime di pregiudizi» - Un risultato che pesa come un macigno su un territorio che, nella scorsa legislatura, poteva contare ... Da ilmattino.it
Consiglio provinciale di Trento approva la manovra di bilancio - Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato questa mattina i ddl 45, 46 e 47 che assieme formano la finanziaria. Riporta ansa.it
A Caserta lista Fico vince e si "candida" per le Comunali - gli otto eletti della circoscrizione, tra cui nessuna donna, sono tutti della provincia - Lo riporta msn.com