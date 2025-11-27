Caserta ‘Autunno Musicale’ con i flautisti Mario Bruno e Federico Martino
Tempo di lettura: 4 minuti L’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte prosegue alla Reggia di Caserta con il ciclo Classico>Romantico, che sabato 29 novembre 2025 alle 17.30 porterà nella Cappella Palatina un programma interamente dedicato a Mozart e Cimarosa. L’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio, sarà affiancata dai flautisti Mario Bruno, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali, e Federico Martino, recente Premio Domenico Cimarosa 2025. In programma l’Andante in do maggiore KV 315 e il Concerto in re maggiore KV 314 di Mozart, oltre alla Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra di Domenico Cimarosa, in una serata che rinnova la collaborazione con il Concorso Flautistico Internazionale Domenico Cimarosa – Agro Festival di Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
