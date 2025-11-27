Caserta Autunno Musicale con i flautisti Mario Bruno e Federico Martino 

Mozart e Cimarosa protagonisti con l’Orchestra da Camera di Caserta e i flautisti Mario Bruno e Federico Martino. . L’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte prosegue alla Reggia di Caserta con il ciclo  Classico>Romantico, che sabato  29 novembre 2025 alle 17.30 porterà nella Cappella Palatina  un programma interamente dedicato a Mozart e Cimarosa. L’Orchestra da Camera di Caserta, diretta da  Antonino Cascio, sarà affiancata dai flautisti  Mario Bruno, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali, e  Federico Martino, recente Premio Domenico Cimarosa 2025. In programma l’Andante in do maggiore KV 315 e il Concerto in re maggiore KV 314 di Mozart, oltre alla Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra di Domenico Cimarosa, in una serata che rinnova la collaborazione con il Concorso Flautistico Internazionale Domenico Cimarosa – Agro Festival di Aversa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

