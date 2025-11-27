Case famiglia ai raggi x Russi controllate le strutture per anziani

La Polizia Locale di Russi ha avviato nei giorni scorsi una serie di controlli presso le case famiglia per anziani presenti sul territorio comunale. L'iniziativa rientra nel più ampio programma di azioni per la legalità, che comprende anche sopralluoghi nei cantieri edili e verifiche in materia ambientale, con l'obiettivo di garantire la regolarità delle attività e la tutela dei cittadini. In passato, le verifiche nelle strutture per anziani venivano effettuate solo in seguito a esposti, in collaborazione con l'Ausl della Romagna. I controlli attualmente in corso sono invece realizzati su iniziativa del Comune stesso, per rafforzare ulteriormente le misure di protezione e sicurezza degli ospiti.

