Case ai russi e lavori fantasma | l' inchiesta sulle infiltrazioni che scuote la Finlandia
Un sistema che collega la vendita di migliaia di immobili in Finlandia a cittadini russi – spesso nullatenenti – con il rilascio di permessi di soggiorno basati su rapporti di lavoro considerati non autentici: questo quanto emerso da un’inchiesta dell’unità investigativa Mot dell’emittente pubblica finlandese Yle. Secondo il media finlandese, centinaia di appartamenti nel Paese comparirebbero su portali immobiliari russi nonostante le restrizioni introdotte da Helsinki sulle compravendite di cittadini russi non residenti. Tra le società citate figura un’agenzia con sede a Imatra, che avrebbe promosso immobili finlandesi su siti di Mosca e offerto un percorso facilitato per ottenere un permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
I missili russi che stanotte hanno colpito un edificio residenziale a Ternopil hanno ucciso civili nel sonno. Ancora una volta, la guerra criminale di Putin prende di mira case e famiglie, non obiettivi militari. Per l’Italia e per l’Europa la priorità deve essere fermare Vai su X
COMUNICATO STAMPA Violenza contro le Donne: le 397 richieste di aiuto nei territori di Ravenna, Cervia e Russi raccontano un fenomeno che non arretra Linea Rosa: “Accogliamo ogni intervento legislativo a tutela delle vittime, ma la legge da sola non b - facebook.com Vai su Facebook
Case ai russi e “lavori fantasma”: l'inchiesta sulle infiltrazioni che scuote la Finlandia - Permessi di soggiorno ottenuti tramite assunzioni fittizie e lacune nella legge sugli acquisti immobiliari: il governo prepara nuove misure ... Scrive msn.com
L’inviata Rai a Kostiantynivka, città fantasma accerchiata dai russi - Prima le case si svuotano, la gente fugge, poi le finestre diventano nere. Segnala rainews.it
Case fantasma, ecco come il Fisco vuole far emergere oltre un milione di immobili - Un emendamento alla Legge di Bilancio introduce un percorso di emersione degli immobili mai dichiarati al Catasto: lettere di compliance, rendita presunta, controlli con foto aeree e satellitari e pen ... Lo riporta ediltecnico.it