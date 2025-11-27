Cascina restyling per il palazzo comunale di viale Comaschi
Importante finanziamento da oltre 820.000 euro al Comune di Cascina per il rifacimento del tetto del palazzo di viale Comaschi dove hanno sede vari servizi comunali aperti al pubblico (Servizio Anagrafe, Elettorale, Statistica e Stato Civile, Polizia Municipale, Servizi Educativi e scolastici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
