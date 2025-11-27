Cascina auto fuori strada finisce in un canale | muore irpina di 79 anni

CASCINA (Pisa) — È accaduto a Cascina, in provincia di Pisa, durante una fase di maltempo. Un'automobile, a bordo della quale viaggiavano una donna di 79 anni e il marito, è uscita di strada ed è finita in un canale adiacente alla carreggiata. A raccontare la notizia, i colleghi di Pisa Today. La.

