Casal Bertone i servizi anagrafici arrivano al centro commerciale

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattina gremita in via Pollio segna l’avvio di un nuovo servizio per il quartiere: all’interno del Centro commerciale Casal Bertone ha aperto lo Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale, pensato per avvicinare le pratiche comunali alla vita quotidiana, in un luogo familiare, accessibile, dove la burocrazia incontra la normalità di una giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

casal bertone i servizi anagrafici arrivano al centro commerciale

© Sbircialanotizia.it - Casal Bertone, i servizi anagrafici arrivano al centro commerciale

Altri contenuti sullo stesso argomento

casal bertone servizi anagraficiFolla di cittadini per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale al Centro Commerciale Casal Bertone - In tanti si sono dati appuntamento in via Pollio per l'inaugurazione dello Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale all'interno del Centro commerciale Casal Bertone, che ... Si legge su msn.com

casal bertone servizi anagraficiCasal Bertone, lo sportello anagrafico nel centro commerciale sarà presto realtà - Verrà inaugurato domani, lunedì 24 novembre, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il nuovo sportello anagrafico del IV municipio, su via Pollio 50. Lo riporta romatoday.it

casal bertone servizi anagraficiRoma, Sportello anagrafico IV Municipio in centro commerciale Casal Bertone - Non era necessario chiamarsi, perché si trovava sempre qualcuno. Si legge su askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Casal Bertone Servizi Anagrafici