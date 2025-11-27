Casal Bertone i servizi anagrafici arrivano al centro commerciale
Una mattina gremita in via Pollio segna l’avvio di un nuovo servizio per il quartiere: all’interno del Centro commerciale Casal Bertone ha aperto lo Sportello Anagrafico del IV Municipio di Roma Capitale, pensato per avvicinare le pratiche comunali alla vita quotidiana, in un luogo familiare, accessibile, dove la burocrazia incontra la normalità di una giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
