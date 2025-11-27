Carte di identità elettroniche senza prenotazione | in arrivo due open day

Due open day in arrivo, a Latina, per le carte di identità elettroniche. In vista delle festività natalizie e in previsioni di partenze per le vacanze invernali, il servizio demografico ed elettorale del Comune di Latina, su indirizzo dell’assessorato, ha calendarizzato una doppia apertura. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

carte di identit224 elettroniche senza prenotazione in arrivo due open day

