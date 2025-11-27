Carte di identità elettroniche senza prenotazione | in arrivo due open day
Due open day in arrivo, a Latina, per le carte di identità elettroniche. In vista delle festività natalizie e in previsioni di partenze per le vacanze invernali, il servizio demografico ed elettorale del Comune di Latina, su indirizzo dell’assessorato, ha calendarizzato una doppia apertura. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Scadenza delle carte di identità cartacee Dal 3 Agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide e andranno sostituite con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Tutte le info sulla pagina istituzionale del Comune www.comune.prato-carnico. - facebook.com Vai su Facebook
Carta d'Identità Elettronica: login senza app - Da ieri è possibile utilizzare le credenziali di livello 1 e 2 della Carta d'Identità Elettronica per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. punto-informatico.it scrive
Cos’è la CIE, come si attiva, quali documenti servono e come funziona l’identità digitale collegata. Una guida semplice per usare la Carta d’Identità Elettronica - Guida completa per attivare CIE, capire come funziona, quali documenti servono e come usare l’app CieID. Secondo libero.it
Le carte di identità senza prenotazione - Domani lo Sportello Centrale di Anagrafe di via Fausto Beretta 1 sarà aperto senza appuntamento per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Riporta ilrestodelcarlino.it