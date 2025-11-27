Carrarese Simone Zanon sempre presente | Contento di aver iniziato bene la stagione

Tredici partite giocate su 13, di cui 10 da titolare, per un totale di 946 minuti in campo. Due gol, altrettanti assist e soprattutto tantissima corsa sulla fascia di destra. Sono numeri importanti quelli messi in mostra fin qui da Simone Zanon, vera e propria spina nel fianco delle difese avversarie. L’esterno azzurro, parlando ai microfoni dei canali ufficiali della Carrarese, si è per questo detto "molto felice di aver iniziato bene il campionato", spiegando come dietro ci sia sempre "sia il duro lavoro settimanale, sia la concentrazione sugli obiettivi stagionali". Il classe 2001 ha quindi analizzato l’ultima gara con la Reggiana, guardando anche al prossimo impegno con il Palermo, in programma sabato alle 19,30 al “Barbera“: "Quella di sabato – ha spiegato – è stata una partita davvero complessa, contro un avversario difficile da affrontare in quanto ben organizzato dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

