Puntuale come ogni anno, ecco che ritornano i rincari sui biglietti aerei per i giorni immediatamente precedenti le festività natalizie (e ritorno) con un vero e proprio salasso per i singoli cittadini e le famiglie. Anche nel 2025 la regola non cambia: i voli per Sardegna e Sicilia arrivano a costare anche più di 500 euro andata e ritorno. Gli aumenti più vistosi. Una nuova ricerca di Assoutenti mette in evidenza che alcune tratte aeree possono costare anche il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Adoc (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori) segnala addirittura che potrebbe essere più conveniente, a livello di prezzo, fare scali all'estero per poi rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caro-voli a Natale, oltre 500 euro per tornare nelle isole: tutti i rincari