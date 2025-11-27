Caro 2026 prima la serie D e poi le nozze

Prima la promozione in serie D con la maglia della Spal, poi le nozze con la sua compagna. Giuseppe Iglio (foto) ha grandi progetti per il 2026, un anno che può cambiargli la vita sotto tutti i punti di vista. "Sogno di festeggiare due volte, riavvicinando Ferrara ai professionisti e mettendo l’anello al dito della donna che amo – confessa il terzino –. Ma adesso sono concentrato esclusivamente sulla Spal". La crisi è alle spalle? "Siamo felici per la vittoria con il Mesola che ha interrotto la serie negativa. Sant’Agostino a parte però la prestazione l’abbiamo sempre fatta, anche col Pietracuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Caro 2026, prima la serie D e poi le nozze"

Leggi anche questi approfondimenti

? Molti credono che la carne in freezer si conservi all’infinito… ma è un errore che può costare caro. Sai davvero quanto dura prima di diventare rischiosa? ? Ecco cosa devi sapere - facebook.com Vai su Facebook

"Caro 2026, prima la serie D e poi le nozze" - Giuseppe Iglio, tra progetti e certezze: "Sono rimasto per dimostrare chi sono. Segnala msn.com

Nasce la Serie B 2025/2026: ecco il calendario, c'è Venezia-Bari alla prima. La Sampdoria apre col Modena, il Palermo con la Reggiana - Nella suggestiva cornice di Palazzo Te, a Mantova, è andato in scena il sorteggio del calendario del campionato di Serie B per la stagione 2025/2026. Scrive calciomercato.com

Serie D, i gironi del campionato 2025/2026 - Il Dipartimento Interregionale si è affidato ancora una volta ai social per presentare i gironi della Serie D. Lo riporta repubblica.it