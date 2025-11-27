Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 27 novembre, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma della prima serata di Rai 3 che unisce divulgazione, umorismo e satira in oltre due ore di trasmissione. Anticipazioni e ospiti del 27 novembre 2025. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Carlo Verdone, protagonista della quarta e conclusiva stagione della serie di Paramount+ Vita da Carlo. In collegamento da New York interverrà, invece, Spike Lee, premio Oscar e una delle voci più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. Spazio anche a Pilar Fogliati, al cinema con il film Breve storia d’amore, e a Milo Manara, artista e maestro del fumetto, con le sue ultime opere: gli adattamenti dell’ Odissea di Omero e il secondo e conclusivo volume de Il nome della rosa di Umberto Eco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Carlo Verdone e Spike Lee a Splendida Cornice