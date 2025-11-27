Carlo Verdone e Spike Lee a Splendida Cornice
Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 27 novembre, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma della prima serata di Rai 3 che unisce divulgazione, umorismo e satira in oltre due ore di trasmissione. Anticipazioni e ospiti del 27 novembre 2025. Tra gli ospiti di stasera ci sarà Carlo Verdone, protagonista della quarta e conclusiva stagione della serie di Paramount+ Vita da Carlo. In collegamento da New York interverrà, invece, Spike Lee, premio Oscar e una delle voci più riconosciute e influenti del cinema contemporaneo. Spazio anche a Pilar Fogliati, al cinema con il film Breve storia d’amore, e a Milo Manara, artista e maestro del fumetto, con le sue ultime opere: gli adattamenti dell’ Odissea di Omero e il secondo e conclusivo volume de Il nome della rosa di Umberto Eco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
Leggo. . Dopo quattro stagioni "Vita da Carlo" - la serie di #CarloVerdone - si ferma. La notizia non sorprende perché l'attore e regista romano lo aveva annunciato con largo anticipo, ma di fatto la conferma lascia l'amaro in bocca a chi ha amato e apprezzato l - facebook.com Vai su Facebook
#CarloVerdone a RTL 102.5. Attore, regista e nel 2026 anche Dj per un giorno su Radiofreccia. ? di Raffaella Coppola Vai su X
Rasha smaschera l'ex fidanzato, Omer e Jonas si scontrano in studio. Ecco video e cronaca della serata - Splendida Cornice: Geppi Cucciari ospita, tra gli altri, Carlo Verdone e Spike Lee. Segnala davidemaggio.it
Splendida Cornice, le anticipazioni del 27 novembre: da Carlo Verdone al premio Oscar Spike Lee - Su Rai 3 arriva un'altra puntata della nuova stagione di Splendida Cornice con Geppi Cucciari, il programma di intrattenimento culturale che unisce divulgazione, satira e riflessione, in ... Da msn.com
A “Splendida Cornice” su Rai 3 ospiti: Carlo Verdone, Spike Lee, Pilar Fogliati, Milo Manara - Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura in onda giovedì 27 novembre in prima serata su Rai 3. Secondo corrierenazionale.it