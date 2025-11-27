Carlo Messina Intesa Sanpaolo | Tra €1,4 trilioni di ricchezza gestita e €1,5 miliardi di utili destinati alla comunità nel 2023-27

Il ceo sottolinea il ruolo strategico della banca per l’Italia, con 600 miliardi di titoli da collocare ogni anno e 137% il rapporto debitoPil, puntando a crescita, coesione sociale e sostegno alle famiglie Carlo Messina, da 12 anni consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, ha come rego. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carlo Messina (Intesa Sanpaolo): "Tra €1,4 trilioni di ricchezza gestita e €1,5 miliardi di utili destinati alla comunità nel 2023-27"

