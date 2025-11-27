Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte remake per i 50 anni di Stasera che sera

“Stasera che sera”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni. Ora, Carlo Marrale, fondatore della band e Silvia Mezzanotte, per tanti anni voce del gruppo, hanno realizzato una nuova versione acustica del brano. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, remake per i 50 anni di “Stasera che sera”

Argomenti simili trattati di recente

La cantautrice romana Veronica Surrentino vince la XXI edizione del Premio Augusto Daolio – Città di Sulmona per cantautori emergenti, con premiazione il 27 dicembre al Teatro comunale. La serata proseguirà con il concerto di Carlo Marrale e Silvia Mezza - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte in una nuova versione di ‘Stasera che sera’: “C’è compatibilità armonica nelle nostre voci. La musica di oggi? Viene vissuta in modo ... - Intervista a Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte che celebrano 'Stasera che sera': dal ricordo di Vessicchio ad un futuro a Sanremo ... Come scrive superguidatv.it

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte rilanciano "Stasera, che sera", il mito rivive 50 anni dopo: l'intervista - L’intervista a Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte tra ricordi, fragilità, sacrifici e rinascite, la storia di chi ha scelto di essere sincero, sempre ... Segnala virgilio.it

CARLO MARRALE/ Ex Matia Bazar “Papà era malato, a 16 anni provai a racimolare soldi…” - Carlo Marrale è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno insieme a Silvia Mezzanotte con cui ha creato un sodalizio artistico: "Una scintilla divina... Riporta ilsussidiario.net